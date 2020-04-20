РИАМО - 20 апр. Благотворительная организация «Ночлежка» направила предложение властям Москвы и Санкт-Петербурга с предложением открыть площадки, где бездомные смогут проживать во время режима самоизоляции под присмотром врачей, сообщает Nation News.

«Такие проекты есть в Германии, во Франции – там переоборудуют спортивные залы, которые сейчас пустуют. Нам кажется, что такой вариант мог бы решить проблему», — сказала руководитель отдела привлечения ресурсов и PR благотворительной организации «Ночлежка» Екатерина Черемисина.

Она отметила, что «Ночлежка» предлагает упростить правила для получения господдержки людям без определенного места жительства. У них требуют документы, которые чаще всего у бездомных просто отсутствуют.

Он добавила, что также возникают проблемы и с оформлением цифрового пропуска для перемещения по городу, потому что не у многих бездомных есть мобильный телефон.

«Это какая-то тупиковая ситуация. Человек может быть и ушел бы с улицы, но ему просто некуда. Для этого нужна площадка, куда бы он мог уйти», — заключила Черемисина.

Она также рассказала, что в условиях карантина бездомным людям оказывать помощь стало сложнее, потому что для этого теперь нужны другие ресурсы, время и площади.

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