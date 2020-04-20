РИАМО - 20 апр. Подмосковные полицейские задержали 62-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном культивировании более 115 кустов марихуаны в домашних условиях, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

Подпольную лабораторию по культивированию наркосодержащих растений обнаружили в подмосковном Чехове.

«Изъяты предметы и вещества, используемые для культивирования наркосодержащих растений, 118 кустов растений, вещество растительного происхождения массой около 2,3 килограмма. Экспертиза показала, что это каннабис», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Также сотрудники ОМВД задержали 43 и 35-летнего местных жителей, которые приобретали наркотическое средство у подозреваемого. Их привлекли к административной ответственности.