РИАМО - 20 апр. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева уже более 1 тысячи врачей в Подмосковье разместили в гостиницах, им предоставлено питание и другие необходимы услуги, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Ранее Воробьев заявил, что работники здравоохранения находятся в зоне особого риска заражения коронавирусом, поэтому необходимо создать безопасные условия для их семей и ограничить лишние контакты в период пандемии. Для временного проживания врачей, медсестер и других сотрудников больниц подбираются отели, санатории и базы отдыха.

«Для медработников созданы максимально комфортные условия проживания, обеспечено питание и другие необходимые услуги. Сейчас основная нагрузка по борьбе с вирусом легла именно на них, и мы делаем все возможное, чтобы помочь выстоять в этой борьбе», — сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

По ее словам, в Подмосковье планируется разместить более 4 тысяч медицинских работников. Кроме того, будет обеспечена транспортировка медперсонала до больниц и обратно. К данной работе подключили комитет по туризму Московской области.

В регионе сформировали резерв из более 30 гостиниц, где можно разместить медперсонал. Все они находятся не более в получасе езды от инфекционных стационаров. В борьбе с коронавирусом в регионе задействовано около 60 медицинских учреждений.

«Благодарю гостиницы, которые оперативно откликнулись и не остались безучастными в борьбе Covid-19. На сегодняшний день в Московской области подготовлено более 2,3 тысячи мест для заселения», — добавила глава комитета по туризму Подмосковья в ранге министра Наталья Галкина.

За все время эпидемии в Московской области зарегистрировали 5241 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего заразившихся в Люберцах (329), Одинцове (313), Красногорске (266), Мытищах (259) и Химках (219).

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Самый высокий индекс соблюдения самоизоляции в регионе демонстрируют жители поселения Московский Троицкого округа

- Клинические испытания вакцины от коронавируса могут начаться в России в июне. Комплекс доклинических исследований должен завершиться к 31 мая.

- Владимир Путин заявил, что страна еще не прошла пик эпидемии

Пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Средний возраст больных коронавирусом россиян составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.