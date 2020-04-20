РИАМО - 20 апр. По мнению президента Федерации мигрантов России Вадим Коженова, если в стране увеличится количество безработных мигрантов, то это может привести к росту уличной преступности, сообщает Федеральное агентство новостей.

«На данном этапе серьезного всплеска преступности нет, я ожидаю его на следующей неделе или через неделю. Потому что ситуация, которая складывается, ухудшается с каждым днем», — сказал Коженов.

Он также добавил, что был против выдачи мигрантам пособий по безработице, потому что вынужденное безделье может провоцировать рост уличной преступности, как в странах Европы, а сейчас ситуация такова, что мигранту просто негде работать.

Глава Федерации мигрантов отметил, что положительно относится к мерам, которые принимает государство по поддержке трудовых мигрантов и предотвращению роста безработицы.

В Московском регионе из-за распространения коронавируса введен режим повышенной готовности, в результате чего временно приостановили свою деятельность многие организации, отменились все массовые мероприятия, закрылись непродуктовые магазины, кафе, рестораны, спортзалы, салоны красоты, учреждения культуры и искусства.

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