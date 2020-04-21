РИАМО - 21 апр. Количество рейсов аэроэкспрессов на Внуковском направлении сократят до шести в каждую сторону со вторника, говорится в сообщении пресс-службы ООО «Аэроэкспресс».
Такое решение связано с уменьшением объема авиаперевозок из-за общей эпидемиологической ситуации.
«Количество рейсов «Аэроэкспресс» между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково будет уменьшено. Отправление поездов с Киевского вокзала будет происходить в 08:00, 10:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00. Из аэропорта Внуково аэроэкспрессы будут отправляться в 07:00, 09:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00», - говорится в сообщении.
Пассажиров попросили ответственно и внимательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, выполнять необходимые меры предосторожности, в том числе соблюдать социальную дистанцию.
В Московском регионе введен режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Выходить из дома можно только по веской причине. Для передвижения на личном или общественном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск.
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