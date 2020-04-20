РИАМО - 20 апр. Разрешение на ввод в эксплуатацию на прошлой неделе получили четыре жилых дома площадью 27 тысяч квадратных метров, а также три объекта нежилого назначения, общая площадь составила 53 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Кроме того, разрешение на строительство получили два многоэтажных корпуса и 13 объектов нежилого назначения.

«За прошлую строительную неделю в Подмосковье ввели в эксплуатацию четыре жилых дома в городских округах Егорьевск, Одинцово и Сергиев Посад. Площадь всех объектов составила порядка 27 тысяч квадратов. Так, в Одинцове в рамках ЖК «Резиденция Горки-10» ввели два корпуса на 255 квартир, где обеспечены права 122 обманутых дольщиков», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Также ввели в эксплуатацию многоквартирный дом в Сергиевом Посаде, расположенный на улице Леонида Булавина. Кроме того, в Егорьевске введена вторая очередь малоэтажного дома.

Среди нежилых объектов в Подмосковье ввели: в Воскресенске – магазин площадью одна тысяча квадратных метров, в Дмитрове – кафе площадью две тысячи квадратных метров и в Раменском – производственно-складской комплекс «Технопарка Софьино» площадью 50 тысяч квадратных метров.

Еще разрешения на строительство выдали ангару площадью 792 квадратных метров в Дмитрове, магазинам в Истре площадью 608 квадратных метров и в Подольске площадью 136 квадратных метров и другим объектам.