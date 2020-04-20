РИАМО - 20 апр. Ситуация с коронавирусом в Москве в целом контролируется, к концу апреля — началу мая прогнозируется уменьшение прироста новых заболеваний Covid-19, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, все принимаемые властями города меры имеют отложенный эффект, так как у коронавируса длительный инкубационный период.

«Мы рассчитываем на то, что введенные на данный момент ограничения позволят к концу апреля – началу мая выйти на плато, то есть существенно замедлить рост новых заражений», — заявил Шапошников.

Глава столичного парламента подчеркнул, что уровень летальности на данный момент составляет 0,77% и взрывного роста заболеваемости в городе нет. При этом, к примеру, в понедельник наблюдается снижение числа инфицированных по сравнению с 19 апреля.

«Свою позитивную роль должны сыграть доноры плазмы с антителами. <...> В столице делаются запасы плазмы, но все также ждут появления вакцины и лекарств», — отметил Шапошников.

Он напомнил, что мэр города Сергей Собянин ранее принял решение выплачивать донорам за каждые 150 миллилитров плазмы 1250 рублей, за 600 миллилитров — 5 тысяч рублей.

По словам Шапошникова, ситуация стабильна во многом потому, что большинство горожан придерживаются правил самоизоляции и остаются дома. Поток пассажиров и машин снизился более чем на 70% сравнению с прошлым годом.

В Москве на сегодняшний день зафиксировано 26 350 подтвержденных случаев заражения Covid-19, прирост за минувшие сутки составил 2026 случаев. Всего за весь период умерли 204 человека. Полное излечение зафиксировано у 1838 человек.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Самый высокий индекс соблюдения самоизоляции в регионе демонстрируют жители поселения Московский Троицкого округа

- Клинические испытания вакцины от коронавируса могут начаться в России в июне. Комплекс доклинических исследований должен завершиться к 31 мая.

- Владимир Путин заявил, что страна еще не прошла пик эпидемии

Пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Средний возраст больных коронавирусом россиян составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.