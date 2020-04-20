РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 апр. Жители подмосковного Красногорска не cмогут расплачиваться за проезд в автобусах и маршрутках банковскими картами с 20 апреля, сообщил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации горокруга Евгений Владимирский.

В понедельник Владимирский провел онлайн-конференцию для журналистов. Он сообщил, какие меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции, коснутся автомобилистов и пассажиров, а также как режим самоизоляции повлиял на дорожную ситуацию в округе.

«С 20 апреля в общественном транспорте нельзя проехать без транспортной или социальной карты», - сказал Владимирский.

При этом начальник управления подчеркнул, что если в автобусе отсутствует или не работает терминал для оплаты транспортной картой, пассажир может проехать бесплатно. Водитель не вправе требовать оплату наличными или банковской картой. Все перевозчики оповещены об этом.

«Все муниципальные маршруты в Красногорске оснащены валидаторами для считывания транспортных карт. Автобусы, которые работают по нерегулируемым маршрутам – на 60-70%», - добавил Владимирский.

Для поездок по Московской области пассажиру необходима карта «Стрелка», а по Москве – «Тройка». Номера этих карт необходимо указывать в пропуске для поездок во время режима самоизоляции.

По словам Владимирского, карты «Тройка» и «Стрелка», а также объединенные, продаются во всех кассах на станциях МЦД-2 и метрополитена. Кроме того, их продают в почтовых отделениях.

«Также Москва организовала доставку карты «Тройка» через «Яндекс». Московская область сейчас также заканчивает переговоры, и также будет организована доставка карты «Стрелка». С завтрашнего дня (21 апреля – ред.) мы ожидаем, что у водителей автобусов можно будет приобрести карту «Стрелка», - пояснил Владимирский.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

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