РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 20 апр. Щелковская художественная галерея приглашает детей принять участие в конкурсе «Песни Победы в рисунках детей», отправить работы можно до 1 мая, сообщается на сайте администрации городского округа.

Для участия необходимо посмотреть ролики, в которых звучат песни советских композиторов на тему Великой Отечественной войны, после просмотра нужно будет постараться передать свои эмоции в рисунке.

«Лучшие рисунки будут размещены на сайте Щелковской художественной галереи и в социальных сетях. Участвовать могут ребята старше 6 лет», - говорится в сообщении.

Работы необходимо выслать до 1 мая на почту: galery_art@mail.ru.

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