РИАМО - 20 апр. В Подмосковье приняли решение о продлении сроков единого процесса формирования общественных палат в этом году, положительно решение было принято абсолютным большинством глав городских округов, говорится в сообщении пресс-службы региональной Общественной палаты.

«Также были утверждены этапы формирования новых составов муниципальных общественных палат в 2020 году», - говорится в сообщении.

Таким образом, утверждены следующие этапы формирования новых составов муниципальных общественных палат - до 15 июня – выдвижение кандидатов в члены муниципальных общественных палат (далее – МОП). До 16 июня – размещение списков кандидатов в члены МОП на сайте Общественной палаты Московской области и официальных сайтах администраций городских округов Московской области.

С 17 июня по 17 июля – обсуждение выдвинутых кандидатов в члены МОП, до 18 июля – проведение консультаций с потенциальными и выдвинутыми кандидатами в члены МОП. Также 18 июля - единый день голосования за кандидатов в члены МОП.

С 3-31 августа - отбор и утверждение членов МОП (по одной трети - губернатором Московской области, советами депутатов городских округов Московской области и Общественной палатой Московской области).⠀

А с 1-20 сентября - проведение первых пленарных заседаний новых составов МОП.

Срок полномочий действующих составов муниципальных общественных палат прекращается в день проведения первых пленарных заседаний новых составов.

Ознакомиться с информацией о формировании муниципальных общественных палат и скачать необходимые документы можно на сайте Общественной палаты Московской области www.opmosreg.ru в разделе «Формирование МОП».