РИАМО - 20 апр. Около 36 тысяч информационных материалов будут напоминать пассажирам столичной подземки о необходимости привязки электронных пропусков к транспортным картам, говорится в сообщении пресс-службы «Московского метрополитена».

Способы привязки карты к пропуску разместят также на 800 плакатах и стикерах. Также на информационном бюллетене будет рассказано, что делать в случае отсутствия у него карты «Тройка».

«Также плакаты напоминают о том, что оплата проезда бумажными билетами, банковскими картами, и смартфонами с функцией NFC временно приостановлена. Действующие бумажные билеты продлят на тот срок, в течение которого пассажир не пользовался ими с 22 апреля 2020 года», - говорится в сообщении.

Кроме того, для пассажиров подготовили 35 тысяч листовок, которые также будут напоминать о том, что нужно привязать транспортную карту к цифровому пропуску. Красные листовки предназначены для пассажиров, которые забыли оформить электронный пропуск, а белые – для пассажиров, которые забыли привязать свой электронный пропуск к транспортной карте.

С 22 апреля проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой. Привязать пропуск к карте «Тройка» можно на портале mos.ru, рекомендуется сделать это за пять часов до поездки.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

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