РИАМО - 20 апр. В Молжаниновском районе столицы построят новый приют для бездомных животных, площадь приюта составит 1,5 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Правительство столицы одобрило внесение изменений в правила землепользования и застройки столицы для территории на Проектируемом проезд № 5082, владение 8.

«Приют для бездомных животных оценят жители округа, которые неравнодушны к судьбе четвероногих. Новое здание будет расположено удаленно от жилой застройки, что гарантирует отсутствие дискомфорта для жителей», — отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Общая площадь земельного участка, выделенного под объект, составит 0,35 гектара. Планируется построить двухэтажное здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Оно будет рассчитано на 100 вольеров. Приют построят за счет средств инвестора.

За 2019 год москвичи забрали из муниципальных приютов свыше 2 тысяч собак и около тысячи кошек.