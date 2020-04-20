РИАМО - 20 апр. Инспекторы эконадзора в ходе рейда сделали предупреждение компании «Источник» о недопустимости загрязнения реки Бизяевки в Богородском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Информация о загрязнении реки была опубликована в соцсетях. Оказалось, что в районе деревни Тимохово Богородского округа выведена труба, через которую недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в канаву, откуда стекают в Бизяевку.

«Минэкологии возбудило дело об административном правонарушении, предупредило компанию о недопустимости нарушений и потребовало довести степень очистки сточных вод до нормативных показателей. Исполнение требований находится на контроле министерства», - говорится в сообщении.

Это уже не первый случай загрязнения Бизяевки. Ранее за аналогичное нарушение была оштрафована компания «Энергия Плюс», которая эксплуатировала очистные сооружения в Тимохове. После вмешательства Минэкологии степень очистки стоков на объекте была увеличена.