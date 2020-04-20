РИАМО - 20 апр. На 7% увеличится площадь посевов яровых культур в этом году в сельхозпредприятиях областного агрохолдинга «Рота-Агро», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На сегодняшний день посеяно порядка 220 гектаров. Всего в этом году в сельхозпредприятиях компании под яровые культуры отведено более 4 тысяч гектаров. За счет ввода в оборот залежных земель площадь посевов под яровые увеличилась на 7% по сравнению с прошлым годом», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Сельхозпредприятия «Рота-Агро» активно обрабатывают под посев рапса, кукурузы, пшеницы, многолетних трав, ячменя и овса более 10 тысяч гектаров земель в Дмитровском, Пушкинском, Наро-Фоминском городских округах и городском округе Истра.

«Во время полевых работ в агрохолдинге используется оборудование спутниковой системы веб-мониторинга «Агроконтроль». Оно позволяет отслеживать перемещения сельхозтехники в режиме реального времени, эффективно планировать работу в полях и в целом оптимизировать затраты на выращивание сельхозкультур», – отметил Разин.

На фермах «Рота-Агро Благовещенье» и «Совхоз Архангельский» сегодня содержится около 6 тысяч голов крупного рогатого скота. Во всех хозяйствах Подмосковья сегодня усилены меры профилактики коронавирусной инфекции.

«Все аграрии оснащены необходимыми средствами защиты, перед началом смены они проходят обязательный медицинский осмотр. Для механизаторов организовано отдельное питание, обеды выдаются в индивидуальных контейнерах. По окончании каждой смены рабочие места тщательно обрабатываются», — заключил Разин.