РИАМО - 20 апр. Офтальмологи Морозовской больницы спасли глаз годовалой девочке, которая получила серьезную травму, выхватив поделку из проволоки у старшего брата, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Ребенка экстренно доставили в больницу с проникающим ранением правого глаза. Рана оказалась не очень обширной, но глубокой. Сначала девочке провели первичную хирургическую обработку проникающего ранения. Затем сделали дополнительное обследование, через три дня провели операцию.

«Во время операции мы выявили достаточно обширный дефект передней капсулы – набухание хрусталиковых масс поврежденного хрусталика, вызвавшего начальную стадию грозного воспалительного процесса в глазу. Мы удалили набухающие массы и погрузили искусственный хрусталик в естественную оболочку. Для того чтобы защитить радужку и роговицу во время операции, изнутри глаз обработали специальным гелем», - рассказал детский офтальмолог Леонид Кононов.

Таким образом, врачам удалось устранить причину воспаления и спасти глаз как орган, а также полностью восстановить его оптическую структуру. Сейчас девочка идет на поправку, у нее восстановилось зрение. Через месяц ей снимут швы.

Имплантация хрусталика у грудничка – технически сложная операция. Она считается вершиной мастерства в микрохирургии глаза и требует большого опыта от врача-офтальмолога. В Морозовской больнице ежегодно проходят хирургическое лечение около 1 500 детей с повреждениями глаз, вызванными ожогами и различными травмами.