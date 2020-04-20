РИАМО - 20 апр. В ходе рейдов сотрудники Госадмтехнадзора и полиции в Московской области за неделю выявили 824 нарушителя режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Госадмтехнадзора Подмосковья.

«В результате рейдов выявлено 739 физических и 85 юридических лиц, нарушивших режим самоизоляции и запрет на деятельность в режиме самоизоляции. Все нарушители будут привлечены к ответственности», — сказал начальник Госадмтехнадзора Олег Баженов.

Большее количество нарушений зафиксировали округах: Химки — 174 нарушения, Балашиха — 173 нарушения, Одинцово — 102 нарушения, Люберцы — 91 нарушение, Котельники — 60 нарушений, Реутов — 50 нарушений, Ленинский округ — 32 нарушения, Дзержинский — 28 нарушений.

Сотрудники ведомства проводили патрулирование общественных пространств, проверяли разрешения на перемещения по городу, привлекали к ответственности за нарушение запрета об осуществлении деятельности на объектах торговли и услуг.

В Подмосковье действует режим всеобщей самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Выходить из дома можно только в случае угрозы жизни и здоровью, для похода в магазин или аптеку, для выноса мусора и выгула собак. Для поездок на транспорте с 15 апреля обязательно нужно оформлять цифровой пропуск.

Нарушителей карантина могут привлечь к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» или по статье 3.6 Кодекса Московской области об административных нарушениях.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Самый высокий индекс соблюдения самоизоляции в регионе демонстрируют жители поселения Московский Троицкого округа

- Клинические испытания вакцины от коронавируса могут начаться в России в июне. Комплекс доклинических исследований должен завершиться к 31 мая.

- Владимир Путин заявил, что страна еще не прошла пик эпидемии

Пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Средний возраст больных коронавирусом россиян составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.