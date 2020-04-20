РИАМО - 20 апр. Правоохранители выявили факт распространения 55-летним мужчиной ложной информации в соцсетях, на своей странице он сообщил о том, что полицейские якобы отказались помогать пенсионерке, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по столице.

Мужчина разместил на своей странице в соцсети публикацию о том, что у пожилой женщины неизвестные под видом волонтеров похитили из квартиры деньги и документы. Из его публикации также следовало, что пенсионерка обратилась в полицию, где ей якобы сказали, что помощи не окажут, так как все сотрудники мобилизованы работать на улицах города.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан владелец страницы, на которой была опубликована ложная информация», - говорится в сообщении.

Мужчина ранее уже был судим. Он объяснил полицейским, что все описанное является вымыслом. За распространение ложной информации в отношении мужчины составлен административный материал по статье 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации», который направлен в суд для рассмотрения. Штраф за такое нарушение составляет от от 30 до 100 тысяч рублей.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>