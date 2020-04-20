РИАМО - 20 апр. Хирургический корпус Наро-Фоминской больницы перепрофилировали в инфекционное отделение для пациентов с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлгаз».

Работы по переоборудованию корпуса больницы велись в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«За 11 суток мы выполнили работы по созданию на базе четырехэтажного хирургического корпуса больницы инфекционного корпуса в 100 коек с подведением к каждой кислорода, включая 30 коек блока реанимации», – сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В период с 6 по 17 апреля работы на объекте велись в круглосуточном режиме, более 250 человек за смену. Всего в строительстве приняли участие более 1,5 тысяч человек.

На объекте выполнили работы по перепланировке, замене лифтов, замене наружных и внутренних инженерных систем: установке систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, электроосвещения, систем общеобменной приточно-вытяжной вентиляции.

Также была установлена система очистки стоков, система автоматической пожарной сигнализации и видеонаблюдения, системы медицинского газоснабжения: сжатый воздух, кислород. Смонтировали пункт дезинфекции автомобилей и дополнительный модуль с криогенными установками.

До конца апреля в Подмосковье планируют перепрофилировать 16 медучреждений под нужды пациентов с Covid-19. Число инфицированных в Московской области за все время составило 5 241 человека.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

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