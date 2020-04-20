РИАМО - 20 апр. Число транспорта на дорогах Московской области 18-19 апреля снизилось на 26% по сравнению с пятницей и на 33% по отношению к выходным на прошлой неделе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

При этом за эти дни зафиксировано 161 тысяча нарушений правил дорожного движения, из них 87 тысяч пришлось на 18 апреля, что на 11% больше, чем в прошлом году. При этом 19 апреля зафиксировали 74 тысячи нарушений ПДД.

«На областных дорогах в субботу и воскресенье задержали 65 водителей в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

Кроме того, в выходные произошло 12 ДТП. В результате один человек погиб, 14 получили травмы. Санитарной авиацией в специализированные госпитали перевезли четыре человека, пострадавших в дорожных авариях.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Самый высокий индекс соблюдения самоизоляции в регионе демонстрируют жители поселения Московский Троицкого округа

- Клинические испытания вакцины от коронавируса могут начаться в России в июне. Комплекс доклинических исследований должен завершиться к 31 мая.

- Владимир Путин заявил, что страна еще не прошла пик эпидемии

Пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Средний возраст больных коронавирусом россиян составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.