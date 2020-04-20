РИАМО - 20 апр. В подмосковном Жуковском завершили работы по временному перепрофилированию здания роддома Жуковской городской клинической больницы в инфекционное отделение для зараженных коронавирусом, начинается передача объекта медперсоналу, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Здание перепрофилированного роддома находится по адресу: Жуковский, улица Фрунзе, 1, корпус 4.

«В двухэтажном здании смонтированы новые системы вентиляции и подачи медицинских газов, созданы изолированные палаты, санпропускник, проведена отделка помещений. Приступили к уборке помещений, монтажу оборудования», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он добавил, что в корпусе площадью более 2 тысяч квадратных метров разместятся 100 коек с кислородом и 41 – с аппаратами искусственной вентиляции легких.

До конца апреля в Подмосковье планируют перепрофилировать 16 больниц на нужды пациентов с коронавирусом. Число заразившихся Covid-19 в Московской области за все время составило 5 241. Выздоровели 179 пациентов с коронавирусной инфекцией.

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