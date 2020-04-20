РИАМО - 20 апр. С начала этого года в столице возвели семь детсадов, одну школу, одно спортивное сооружения, четыре объекта здравоохранения и четыре здания культуры, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Большая часть построенных социальных объектов была возведена за счет инвесторов.

«Инвесторы продолжают активно вкладывать средства в проекты комплексного развития территорий. Всего силами девелоперов было возведено 14 из 17 построенных соцобъектов», - отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что был создан огромный объект - 80 тысяч квадратных метров - полноценная инфекционная больница на 800 коечных мест.

Ранее Собянин открыл инфекционную больницу для лечения пациентов с коронавирусом в поселении Вороновское в новой Москве, которую построили за месяц.