РИАМО - 20 апр. За неделю с 13 по 19 апреля в Подмосковье подмели и помыли 47,1 миллиона квадратных метров проездов и тротуаров, также очистили 41 миллион квадратных метров газона от мусора, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Общественные и дворовые территории Подмосковья начали готовить к летнему сезону. В рамках подготовительных работ проводятся подметание и влажная уборка подъездов и тротуаров, покраска заборов и ограждений, восстановление элементов малых архитектурных форм.

«Работы по содержанию дворовых и общественных территорий в Московской области ведутся в обычном режиме с соблюдением всех мер безопасности и санитарных требований для недопущения распространения коронавируса», – сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

За прошедшую неделю с 13 по 19 апреля в Подмосковье устранили 2 767 ям, подмели и помыли 47,1 миллиона квадратных метров проездов и тротуаров, убрали смет вдоль 1957 километров бордюрного камня.

Также в регионе очистили 41 миллион квадратных метров газона от мусора, покрасили 14,7 тысячи погонных метров заборов, восстановили 355 элементов малых архитектурных форм. По категории «Ямы во дворах» поступило 2216 обращений, наблюдается снижение на 76 обращений.

За неделю снизилось количество обращений в центр управления регионом (ЦУР). По категории «Нарушение правил уборки газонов» поступило 1177 обращений, наблюдается снижение на 475 обращений по сравнению с позапрошлой неделей. В категории «Нарушение правил уборки проездов и тротуаров» поступило 399 обращений, наблюдается снижение на 166 обращений.

По дезинфекции и уборке подъездов у жителей Подмосковья возникает все меньше нареканий. Количество заявок в ЕДС Московской области по двум топовым категориям за неделю снизилось на треть.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Самый высокий индекс соблюдения самоизоляции в регионе демонстрируют жители поселения Московский Троицкого округа

- Клинические испытания вакцины от коронавируса могут начаться в России в июне. Комплекс доклинических исследований должен завершиться к 31 мая.

- Владимир Путин заявил, что страна еще не прошла пик эпидемии

Пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Средний возраст больных коронавирусом россиян составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.