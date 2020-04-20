РИАМО - 20 апр. Сотрудниками правоохранительных органов задержали восьмерых подозреваемых в разбое, совершенном в 2015 году, сообщается на официальном сайте «МВД-Медиа».

Весной 2014 года москвич занял у знакомой шесть миллионов рублей. Затем женщина раньше срока потребовала вернуть долг. Однако получила отказ. Тогда она обратилась за помощью к знакомым с криминальным прошлым.

«Теневые коллекторы пришли в гости к должнику, угрожая применением опасного для жизни и здоровья насилия, забрали его денежные средства, а также автомобиль марки Mercedes-Benz Gelandewagen. Общий материальный ущерб составил около семи миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Летом 2015 года по факту разбоя было возбуждено уголовное дело. Спустя пять лет подозреваемых удалось задержать. Четверо из них ранее уже были судимы. Все они направлены под стражу.

«Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление соучастников и возможных дополнительных эпизодов их противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.