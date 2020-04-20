РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 апр. Порядка 5 тысяч мешков мусора убрали и вывезли в подмосковном Красногорске за первую неделю субботников, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«С 13 по 19 апреля на весенней уборке территорий было задействовано 363 человека. За этот период собрано и вывезено 5 тысяч мешков мусора, свыше 80 кубометров валежника, 70 поваленных деревьев и почти 100 покрышек», - говорится в сообщении.

Вторая неделя весенней уборки началась в понедельник с приведения в порядок микрорайона Опалиха и экопарка «Губайловский».

«В парке работали 15 человек и 5 единиц техники; результат - 10 мешков мусора, 50 мешков листвы, 10 кубов валежника», - заключается в материале.