РИАМО - 20 апр. Работники поисково-спасательного отряда № 16 совместно с сотрудниками Спасательной службы городского округа Ступино сняли кольцо, застрявшее на пальце мужчины, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Мособлпожспас».

К спасателям за помощью обратился мужчина с просьбой снять застрявшее на пальце кольцо.

«Самостоятельно принятые меры по снятию кольца с пальца результатов не принесли. В ходе осмотра <…> было установлено, что вследствие синдрома длительного давления произошло подкожное нагноение фаланги пальца, причинявшее мужчине <…> болезненные ощущения. Срочно требовалось освободить палец от кольца», – сказал старший смены поисково-спасательного отряда № 16 Андрей Скворцов.

Он добавил, что традиционный способ удаления кольца с помощью капроновой нити не подходил. По причине сильного нагноения фаланги пальца подобный способ привел бы к сильным болевым ощущениям. Было принято решение разрезать кольцо.

Спасательная операция прошла успешно, не причинив вреда здоровью мужчине.

«Благодаря профессионализму, опыту и умению, спасателям удалось в кратчайшие сроки провести ювелирную спасательную операцию по снятию кольца с фаланги пальца, перекусив его при помощи бокорезов. Вреда здоровью пострадавшего причинено не было», – заключил специалист.