РИАМО - 20 апр. Уголовное дело возбудили после распространения ложной информации в Сети о количестве умерших людей от коронавируса в столице, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитата России по Москве Юлия Иванова.

Неизвестный распространил в интернете фейк о том, что в районе Крылатское из одного медучреждения по ночам якобы массово вывозятся тела людей, умерших от коронавируса.

«Указанное сообщение было опровергнуто как несоответствующее действительности отраслевым органом исполнительной власти», — сообщила Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Выясняется источник, причастный к распространению недостоверной информации.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

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- Клинические испытания вакцины от коронавируса могут начаться в России в июне. Комплекс доклинических исследований должен завершиться к 31 мая.

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Пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

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- Средний возраст больных коронавирусом россиян составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

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- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.