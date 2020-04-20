РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 апр. За сутки в городском округе Подольск зафиксировали еще 28 новых случаев заражения коронавирусом, всего в муниципалитете 158 заразившихся, сообщает региональный оперштаб.

«По данным на 20 апреля, за сутки в Подмосковье было зарегистрировано 5 241 случай заболевания, 179 выздоровело, 49 скончалось. В Подольске на сегодняшний день зафиксировано 158 случаев», - говорится в сообщении.

Также за все время в Подмосковье было зарегистрировано 1 140 случаев заболевания у граждан из других регионов и из-за рубежа, из них 548 человек из Москвы.

По данным на 19 апреля, в Подольске было 130 заразившихся Covid-2019.

Жители Подмосковья до конца апреля должны соблюдать режим обязательной самоизоляции, то есть находиться дома, а на улицу выходить только в случае крайней необходимости.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>