РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 апр. Волонтеры подмосковного Красногорска обработали 360 заявок на доставку продуктов и лекарств за неделю, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«За прошедшую неделю штаб волонтеров Красногорска отработал 360 заявок по покупке и доставке продуктов и лекарственных средств жителям округа. Пожилым одиноким людям, находящимся в трудной жизненной ситуации доставлено 97 продовольственных наборов», - говорится в сообщении.

Кроме того, многодетные семьи и семьи с детьми, испытывающие трудности, получили 29 спонсорских и три медицинских набора. Волонтеры получили и развезли рецептурные препараты для 61 человека.

«В честь праздника Светлой Пасхи волонтеры доставили 500 куличей членам общества инвалидов округа. Сто куличей жителям Красногорска передала депутат Московской областной думы Галины Уткина», - добавляется в материале.

Телефон Красногорского штаба волонтеров: 8(925)499-41-00.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

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- Клинические испытания вакцины от коронавируса могут начаться в России в июне. Комплекс доклинических исследований должен завершиться к 31 мая.

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