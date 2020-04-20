РИАМО - 20 апр. Министерство здравоохранения Московской области утвердило перечень действий, которые должен предпринять врач при поступлении и выписке пациента с коронавирусной инфекцией или внебольничной пневмонией при лечении дому, соответствующий документ на сайте правительства Подмосковья.

«Руководителям медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области принять к руководству алгоритмы действий врача», — отмечается в материале.

Во-первых, пациент подписывает согласие на оказание медпомощи на дому и соблюдение режима изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции.

Во-вторых, в течение двух часов после перевода пациента из стационара на дом копии согласий на медпомощь и самоизоляцию передаются в медорганизацию, оказывающую первую медико-санитарную помощь. После чего данные о пациенте передаются в Роспотребнадзор.

В-третьих, медорганизация должна обеспечить медицинское наблюдение за пациентом.

При легкой форме коронавирусной инфекции пациента могут поместить на лечение дома. На дому могут лечиться граждане без хронических заболеваний до 65 лет.

За все время в Московской области зарегистрировали 5241 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего заразившихся в Люберцах (329), Одинцове (313), Красногорске (266), Мытищах (259), Химках (219). В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8 (800) 550-50-30. Специалисты ответят на все интересующие вопросы.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Самый высокий индекс соблюдения самоизоляции в регионе демонстрируют жители поселения Московский Троицкого округа

- Клинические испытания вакцины от коронавируса могут начаться в России в июне. Комплекс доклинических исследований должен завершиться к 31 мая.

- Владимир Путин заявил, что страна еще не прошла пик эпидемии

Пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Средний возраст больных коронавирусом россиян составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.