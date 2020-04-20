РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 апр. В городском округе Щелково за сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего на территории округа зафиксировано 88 подтвержденных случаев, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидемситуации в регионе.

За день на территории Московской области выявили 578 новых случаев инфицирования коронавирусом.

«На 19 апреля количество заболевших в Щелкове составляло 74 человека, за прошедшие сутки выявлено 14 больных. Сейчас эта цифра составляет 88 человек», - говорится в сообщении.

На данный момент в регионе зафиксировано 4 663 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 49 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 176 человек.

Жителям настоятельно рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, особенно это касается граждан пенсионного возраста. При этом следует избегать мест массового скопления людей, а при посещении магазинов использовать защитную маску и перчатки.

По всем вопросам, касающимся коронавируса, жители городского округа Щелково могут обратиться по телефону областной горячей линии: 8(800)550-50-30 или по телефону горячей линии главного врача Щелковской областной больницы: 8(968)003-22-44.