РИАМО - 20 апр. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский от имени избирателей поздравил с днем рождения хоккеиста и члена Государственной думы Вячеслава Фетисова, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«20 апреля легенде мирового хоккея, покорившему вершины этого вида спорта по обе стороны океана, исполняется 62 года», — отмечается в материале.

Вячеслав Фетисов – двукратный олимпийский чемпион, у него семь титулов чемпиона мира. Он был ключевым игроком в сборной СССР, когда она победила в Кубке Канады и два раза одержала победу в Кубке Стенли. В 70-е и 80-е годы XX века Фетисов наводил ужас на соперников.

С 2016 года Фетисов является заместителем председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.