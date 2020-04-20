РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 апр. Школьник из подмосковного Красногорска Павел Андриенко запустил на своем YouTube-канале проект, в котором дети из разных стран рассказывают, как живут во время карантина, говорится в сообщении управления культуры администрации горокруга.

«Ученик 4 класса академического сольного пения Красногорской музыкальной школы имени Наседкина Павел Андриенко придумал проект «Интернациональный карантин» на своем YouTube-канале. Программа Павла о том, как переживают карантин школьники в разных странах», - говорится в сообщении.

Первой онлайн-гостьей стала 11-летняя жительница Италии Мадлен Новаро.

«Мы не можем ходить в школу, выходить на улицу или ездить на машине, но можно выводить собак. Слава богу, у нас 4 собаки, поэтому мы можем 4 раза выходить с ними на улицу», - поделилась девочка.

Она добавила, что также жители Италии могут ходить в магазин, но строго по одному, не всей семьей. При этом обязательно носить маску и перчатки.

Мадлен учится в школе, сейчас у нее, как и у российских школьников, дистанционное обучение. Онлайн-уроки проходят ежедневно по 2-3 урока.

«Нам задают много заданий. Бывают даже контрольные», - добавила Новаро.

Девочка также рассказала о своих увлечениях во время карантина и дала рецепт настоящей итальянской пиццы.