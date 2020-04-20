РИАМО - 20 апр. Сбербанк присоединился к правительственной программе поддержки бизнеса, малый и средний бизнес России, который работает в пострадавших от пандемии коронавируса сферах, будет платить треть ставки по кредитам, говорится в сообщении пресс-службы банка.

На уплату основного долга по кредиту дается отсрочка на полгода, при этом снижается на 1/3 процентная ставка от изначальной ставки. Выплату остальной части процентной ставки берет на себя правительство и банк.

«Программа правительства, к которой мы присоединились, будет актуальна для нескольких тысяч наших корпоративных заемщиков: так они смогут минимизировать свою кредитную нагрузку во втором и третьем кварталах 2020 года, которые, по прогнозам, станут наиболее сложными для бизнеса», — сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Заемщик сможет погашать кредит по льготной ставке по обычному графику либо может перенести накопленные процентные платежи после 1 октября 2020 года и включить их в оплату основного долга по кредиту.

Льготы продлятся до 1 октября 2020 года, после чего вернется первоначальная ставка.

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