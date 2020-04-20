РИАМО - 20 апр. В детской поликлинике №2 Центральной городской клинической больницы подмосковного Реутова начал функционировать приемно-смотровой фильтр-бокс, в котором проходят обследование пациенты до 18 лет с симптомами ОРВИ, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Пациенты с признаками острой респираторно-вирусной инфекции – кашлем, насморком, температурой – проходят обследование в изолированном фильтр-боксе, из которого есть отдельный выход. Основная задача данного кабинета – предупреждение распространения инфекционных заболеваний, что в период пандемии нового коронавируса COVID-19 имеет крайне важное значение», - говорится в сообщении.

Помощь в проведении ремонтных работ и оснащении приемно-смотрового фильтр-бокса оказала депутат совета депутатов Реутова, генеральный директор управляющей компаний «РЭУ-6-Южный» Валентина Панина совместно с депутатами городского округа.

Ранее в этом помещении находился молочно-раздаточный пункт, который закрылся 1 января 2020 года в связи с изменением формы обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, имеющих место жительства в Московской области. С 1 января указанным категориям граждан предоставляется ежемесячная денежная выплата на питание.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

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- Клинические испытания вакцины от коронавируса могут начаться в России в июне. Комплекс доклинических исследований должен завершиться к 31 мая.

- Владимир Путин заявил, что страна еще не прошла пик эпидемии

Пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Средний возраст больных коронавирусом россиян составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.