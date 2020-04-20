РИАМО - 20 апр. Разрешение на эксплуатацию выдали гостиничному комплексу с воскресной школой, расположенному на северо-востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Новый объект – это десятиэтажное здание общей площадью 18,1 тысячи квадратных метров. На первом этаже будут работать кафе, салоны красоты и воскресная школа. На верхних этажах обустроено 235 гостиничных номеров и апартаментов.

«К проверкам гостиничного комплекса в Марьиной роще привлекались специалисты Центра экспертиз, которые выполнили весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Все работы выполнены в строгом соответствии утвержденному проекту», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В гостиничном комплексе также предусмотрена подземная парковка на 32 машино-места. Еще 43 парковочных места организованы на открытой автостоянке. Объект построили за счет средств инвестора.

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