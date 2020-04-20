РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 апр. В связи с проведением плановых работ в микрорайоне Барыбино в Домодедове 22 апреля ожидается нарушение электроснабжения, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В связи с работами, проводимыми в электрических сетях ПАО «МОЭСК» по замене опоры, подключению новых МТП, ожидается нарушение электроснабжения потребителей, расположенных по адресу: микрорайон Барыбино улицы Новослободская, Шаховская, Кирова, Вахромеевская, Леваневского, Новослободский тупик, Березовая, Сиреневый бульвар, Центральный бульвар, Чкалова, Солнечная, Кирова, Вишневая, Патриарших Прудов», - говорится в сообщении.

Отключение электричества ожидается на четыре часа в промежутке с 13:00 до 19:00.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения», по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70 или в диспетчерской «Южных сетей» по номеру: 8(496)796-39-27.