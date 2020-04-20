РИАМО - 20 апр. В Московской области больше всего зараженных коронавирусом выявили в Люберцах, Одинцове и Мытищах, всего за день зафиксировали 578 новых случаев, сообщает оперативный штаб Московской области.

С начала пандемии в Подмосковье зарегистрировали 5241 случая заболевания коронавирусом.

Больше всего заразившихся выявили в Люберцах – 329, Одинцове – 313, Красногорске – 266, Мытищах – 259, Химках – 219, Ленинском – 197, Королеве – 173 и Подольске - 158.

154 случаев зафиксировали в Балашихе, 152 - в Пушкине, 118 - в Раменском, 95 - в Дмитрове, 89 – в Котельниках, 88 - в Долгопрудном и Щелкове, 86 – в Солнечногорске, 80 – в Сергиевом Посаде, 79 – в Лобне и Реутове.

Кроме того, 74 случая инфицирования произошло в Домодедове, 71 – в Дзержинском, 69 – в Коломне, 67 – в Воскресенске, 65 – в Истре, 63 – в Орехово-Зуеве, 58 - в Клину и 53 в Наро-Фоминске.

Также 44 случая заражения выявили в Ивантеевке, 42 – в Рузе, 39 – в Электростали, 32 - в Луховицах, по 30 - в Богородском округе и Жуковском, по 24 в Волоколамске и Серпухове, по 22 – в Чехове и Фрязине, по 21 в Красноармейске, Краснознаменске и Ступине, 20 – в Павловском Посаде.

18 случаев заражения коронавирусом обнаружили в Электрогорске, 16 – в Егорьевске, 13 – в Кашире, 12 – в Протвине, 10 – в Шатуре, по девять в Бронницах, Озерах и Серебряных Прудах. По восемь случаев в Дубне, Можайске, по семь – во Власихе, Рошале, Талдоме, по шесть в Лосино-Петровском и Шаховской, четыре – в Черноголовке.

Также в Зарайске выявили три случая коронавируса, два в Лотошине и один в Звездном городке.

За все время в Московской области зарегистрировали 1140 случаев заболевания у граждан из других регионов и из-за рубежа. Из них 548 человек из Москвы.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Самый высокий индекс соблюдения самоизоляции в регионе демонстрируют жители поселения Московский Троицкого округа

- Клинические испытания вакцины от коронавируса могут начаться в России в июне. Комплекс доклинических исследований должен завершиться к 31 мая.

- Владимир Путин заявил, что страна еще не прошла пик эпидемии

Пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Средний возраст больных коронавирусом россиян составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.