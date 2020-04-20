РИАМО - 20 апр. Мосгорсуд рассмотрел и удовлетворил апелляционную жалобу на приговор активисту Константину Котову, который неоднократно нарушал порядок проведения публичных мероприятий, срок наказания смягчили с четырех до 1,5 лет ограничения свободы, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы суда.

«Апелляционным приговором Московского городского суда Котов признан виновным по статье 212.1, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - сказал собеседник агентства.

В сентябре прошлого года Котова приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима по статье 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка проведения митинга и шествия».