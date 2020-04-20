РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 апр. За минувшие сутки в городском округе Балашиха выявили 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число заразившихся выросло до 154, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидемситуации в регионе.

В Подмосковье за последние сутки зафиксировали 578 новых случаев заражения Covid-19, из них 21 случай пришелся на детей, 288 заразившихся - от 18 до 45 лет, 193 - от 46 до 64 лет, 76 - от 65 до 89 лет.

«По состоянию на 20 апреля, в Московской области зарегистрировали 5 241 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 179 человек выписали домой из стационаров, 49 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 154 случая заболевания зафиксировали в Балашихе», – говорится в сообщении.

Согласно данным на 19 апреля, количество зараженных в Балашихе составляло 137 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты ответят на все интересующие вопросы.

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