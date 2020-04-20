РИАМО – 20 апр. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают обменивать права с истекшим сроком годности и выдавать новые с соблюдением мер предосторожности в условиях распространения коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

В МВД подчеркнули, что принимать решение о получении услуг ГИБДД необходимо с учетом эпидобстановки в регионе и принимая во внимание действующие ограничения. Если есть возможность отложить замену прав, то лучше так и поступить.

«Тем не менее в каждом случае обращения гражданина госуслуги будут предоставлены. Например, из-за прекращения деятельности автошкол, экзамены на право управления транспортными средствами проводятся по скорректированным графикам небольшими группами», – отмечается в материале.

Работники Госавтоинспекции продолжают выдавать новые права с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер в условиях угрозы распространения коронавируса. Госуслуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений осуществляются по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Водителей не будут привлекать к ответственности за наличие водительских прав, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля до 15 июля. Такие права будут считаться действительными на территории РФ вплоть до середины июля.

Если на руках у водителя есть действующая медсправка и другие необходимые документы, то заменить водительское удостоверение можно по предварительной записи через портал госуслуг.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

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- Клинические испытания вакцины от коронавируса могут начаться в России в июне. Комплекс доклинических исследований должен завершиться к 31 мая.

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Пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений

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