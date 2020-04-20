РИАМО - 20 апр. В Подмосковье в городском округе Ивантеевка появится объект бытового обслуживания, архитектурно-градостроительный облик одноэтажного здания одобрила Мособлархитектура, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Проектировщиком является ООО «Мосстрой». Дом быта построят на территории городского округа Ивантеевка на улице Кирова.

«Общая площадь застройки составит 1426 квадратных метров. Планировочное решение обусловлено функциональным назначением проектируемого объекта», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что планируемый дом быта состоит из помещений бытового обслуживания: двух фотостудий, ателье, мастерской обуви, зоны выдачи заказов, парикмахерской, а также служебных и вспомогательных помещений, соединенных несколькими входными группами.

Архитектурно-градостроительный облик одноэтажного здания одобрила Мособлархитектура.

«Архитектура здания дома быта лаконичная, выполнена в стиле Burn-house с фронтонными торцевыми фасадами и входными группами, стилизованными под дачную застройку», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.