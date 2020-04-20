РИАМО - 20 апр. В Подмосковье в городском округе Ивантеевка появится объект бытового обслуживания, архитектурно-градостроительный облик одноэтажного здания одобрила Мособлархитектура, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Проектировщиком является ООО «Мосстрой». Дом быта построят на территории городского округа Ивантеевка на улице Кирова.
Он добавил, что планируемый дом быта состоит из помещений бытового обслуживания: двух фотостудий, ателье, мастерской обуви, зоны выдачи заказов, парикмахерской, а также служебных и вспомогательных помещений, соединенных несколькими входными группами.
Архитектурно-градостроительный облик одноэтажного здания одобрила Мособлархитектура.
«Архитектура здания дома быта лаконичная, выполнена в стиле Burn-house с фронтонными торцевыми фасадами и входными группами, стилизованными под дачную застройку», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
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