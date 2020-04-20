РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 апр. Тридцать восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в подмосковном Красногорске за минувшие сутки, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

«В Подмосковье за сутки выявлено 578 случаев заболевания коронавирусом. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Красногорск - 266», – говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Красногорске 19 апреля составляло 228 человек.

Всего на данный момент в регионе зафиксирован 5 241 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 49 человек, выписаны после выздоровления 179 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30, специалисты ответят на все интересующие вопросы.