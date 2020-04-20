РИАМО - 20 апр. Возобновление сезона отпусков и поездок на курорты внутри России стоит ожидать не раньше конца лета — середины осени, сообщил сообщил журналистам в понедельник первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
«Я думаю, что курортный сезон, конечно, будет очень сложным. Если ситуация (по борьбе с распространением коронавируса - ред.) пойдет по благоприятному сценарию, то это август, сентябрь и октябрь», — сказал Рязанский.
Он также отметил, что основная часть туристической нагрузки может выпасть на санаторно-курортную зону, где предоставляются услуги медицинского характера.
По словам Рязанского, сфера туризма, которая в нашей стране состоит в основном из представителей малого и среднего бизнеса, требует серьезной финансовой поддержки. В частности, средства, которые предполагались на развитие материально-технической базы, можно использовать для поддержания кадровых ресурсов.
«Туризм восстанавливается быстро. Как только опасность эпидемиологических осложнений спадет, я думаю, очень быстро нарастит свои объемы», — добавил Рязанский.
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Текстовая трансляция
20 АПРЕЛЯ
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