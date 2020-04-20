РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 апр. С начала текущего года более 500 доноров сдали кровь в отделении переливания крови городской клинической больницы Мытищ, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В понедельник отмечается Национальный день донора крови России. Свой профессиональный праздник отмечают и врачи, и медицинские сестры отделения переливания крови Мытищинской городской клинической больницы.

«Донорам мы рады всегда, и особенно сегодня, в это непростое время. Мы говорим «спасибо!» всем донорам, которые находят в себе силы и желание прийти и отдать частичку себя. Благодаря вашему неравнодушию, ответственности, в нашей больнице нет дефицита компонентов крови. Она идет на нужды больниц Московской области, и в первую очередь онкобольных детей, нуждающихся в переливании. С начала этого года отделение переливания крови МГКБ уже приняло более 500 доноров. До объявления самоизоляции нам удалось провести большую акцию, в МГТУ имени Баумана, в ходе которой кровь сдали 163 человека. Это много», - сказала заведующая отделением переливания крови МГКБ Людмила Дмитричева.

В числе тех, кто в этот день пришел в отделение переливания крови был один из претендентов на нагрудный знак «Почетный донор России» Владимир Милевский.

«Кровь я сдавал, еще учась в техникуме, затем в армии. Потом был большой перерыв. А однажды предложили помочь знакомому, которому требовалась кровь для операции. Так и втянулся. Это благородное дело. После этого сдаю кровь уже последние 8 лет. Не все могут это сделать. Надо, чтобы позволяло здоровье. Сдача крови стимулирует к ведению правильного образа жизни, питанию, так как если этих правил не придерживаться, то в следующий раз можно и не получить добро на сдачу», - отметил Милевский.

Процесс сдачи крови не занимает много времени. На это уходит от 7 до 10 минут. Перед процедурой забора пациент пьет сладкий чай с печеньем, конфетами. По окончании ему выдается справка и денежная компенсация на обед, предусмотрены и другие льготы. Кроме того, во время подготовки к забору крови проводятся ее исследования, в ходе которых определяются группа, гемоглобин, резус. Отделение переливания крови Мытищинской ГКБ работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 11:00.