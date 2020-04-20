РИАМО - 20 апр. Самый высокий индекс соблюдения самоизоляции в Московском регионе демонстрируют жители поселения Московский Троицкого округа, индекс самоизоляции там составил 3,7 балла, следует из данных «Яндекса».

Также высокий уровень индекса самоизоляции, по данным на 16:42 понедельника, зафиксировали в Лобне – 3,6 балла; индекс 3,5 балла – в Королеве; индекс 3,4 балла – в Балашихе, Ивантеевке, Зеленограде, Красногорске, Люберцах; 3,3 балла – в Долгопрудном, Одинцове, Щербинке, Раменском; 3,2 балла – в Сергиевом Посаде, Подольске, Химках.

В Москве на улицах есть люди, индекс составил также 3,2 балла.

В Электростали, Мытищах, Жуковском, Троицке, Воскресенске и Щелкове зарегистрировали индекс самоизоляции в 3,1 балла, в Реутове и Дмитрове – 3 балла; в Видном, Пушкине, Наро-Фоминске и Домодедове – 2,9 балла.

В Московском регионе введен режим самоизоляции для всех жителей, выходить из дома можно только по веской причине, а для поездок на транспорте нужно получить цифровой пропуск.

Индекс самоизоляции оценивает, как много людей соблюдают домашний режим в городе и области. Максимальный показатель 5 баллов означает, что на улицах городов никого нет, а 0 – это показатель того, что в городе людей столько же, сколько было на улицах до эпидемии.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Самый высокий индекс соблюдения самоизоляции в регионе демонстрируют жители поселения Московский Троицкого округа

- Клинические испытания вакцины от коронавируса могут начаться в России в июне. Комплекс доклинических исследований должен завершиться к 31 мая.

- Владимир Путин заявил, что страна еще не прошла пик эпидемии

Пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Средний возраст больных коронавирусом россиян составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.