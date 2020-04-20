РИАМО - 20 апр. В нынешних экономических условиях, связанных с распространением в России коронавируса, дополнительные меры поддержки могут потребоваться семьям с инвалидами и трудовым мигрантам, сообщил журналистам в понедельник первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Где бы я предложил сосредоточить внимание еще, так это семьи с детьми, которым больше семи лет. <...> Это оставшиеся без работы трудовые мигранты. <...> Семьи с инвалидами», — сказал Рязанский.

Он также добавил, что, например, в настоящее время практически никак не реализована поддержка самозанятых граждан, которые могли потерять работу в отсутствие спроса на их услуги.

Рязанский призвал бизнес-сообщество подсказывать законодательной власти, какие меры поддержки необходимо дорегулировать или проконтролировать их исполнение.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко добавила, что предложенные президентом меры поддержки граждан в период пандемии коронавируса были одобрены в Совфеде.

Она также добавила, что были поддержаны законы, связанные с выплатами маткапитала и дополнительных доплат, положенных для родителей детей до трех лет, а также от трех до семи лет.

«Все те выплаты, о которых говорил президент, и о тех доплатах, которые необходимо будет осуществить, все они теперь установлены законами РФ», — подчеркнула Святенко.

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Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

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