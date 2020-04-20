РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 апр. В городском округе Люберцы за сутки зафиксировали 44 новых зараженных коронавирусной инфекцией, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

«В Люберцах за сутки выявили 44 новых зараженных коронавирусом. По данным на 20 апреля, всего в округе 329 заболевших», - говорится в сообщении.

В Дзержинском за сутки выявили 21 зараженного, всего в городском округе 71 заболевший. В Котельниках за сутки инфекцию выявили у девяти человек, всего там зафиксировано 89 пациентов с коронавирусом.

«За все время в Подмосковье было зарегистрировано 1 140 случаев заболевания у граждан из других регионов и из-за рубежа, из них 548 человек из Москвы», - заключается в материале.

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