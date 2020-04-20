РИАМО - 20 апр. Девелопер проекта клубного дома «Кутузовский, 12», компания Capital Group, намерен начать бесконтактную выдачу ключей дольщикам уже в апреле — на полгода раньше срока, указанного в договорах долевого участия (ДДУ), говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Выдача ключей раньше заявленного в ДДУ срока <…> для покупателей квартир в строящихся проектах – всегда <…> преимущество. Управляющая компания ЖК «Кутузовский, 12» уже приняла все системы дома», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Уже в апреле дольщикам предлагают два варианта бесконтактной приемки квартир; первый – акт приема-передачи квартир клиенты смогут подписать удаленно при помощи электронной цифровой подписи. Второй вариант – подписание в клубном доме по предварительной записи без присутствия третьих лиц.

В Capital Group рассказали, что информирование дольщиков об открытии записи на бесконтактную выдачу ключей проведут по СМС. Дистанционная приемка помещений будет проходить по видеосвязи в режиме реального времени. За дольщиками остается право подписания ведомости после карантина.

Бесконтактная передача ключей будет организована на ресепшн клубного дома «Кутузовский, 12»: весь комплект оригиналов документов и ключи собственник может забрать самостоятельно в герметичном пакете. Сотрудники, которые отвечают за подготовку ключей к передаче, соблюдают все необходимые санитарные меры.

Клубный проект «Кутузовский, 12» по адресу: Кутузовский проспект, владение 12 (ЗАО) рассчитан на 81 квартиру и на момент ввода в эксплуатацию реализован на 94%. Площадь объекта с двухуровневым подземным паркингом составляет около 18 тысяч квадратных метров.