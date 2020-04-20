РИАМО - 20 апр. Президент России Владимир Путин заявил, что вакцина против коронавируса не только должна быть получена, также должны быть подтверждены ее эффективность и безопасность, сообщает Федеральное агентство новостей.

В понедельник российский лидер в режиме видеоконференции провел совещание с вирусологами и инфекционистами по ситуации с коронавирусом.

«Я хорошо понимаю, даю себе отчет, какой сложный, кропотливый научный поиск ведется в этом направлении (в создании препарата — ред.). Загадывать здесь трудно, невозможно, ведь вакцина должна быть не только получена, должны быть доказана ее эффективность, ее безопасность», – сказал Путин.

Президент добавил, что понимает, какая «колоссальная ответственность» лежит на разработчиках препарата за результат, но призвал их высказать мнение о возможных сроках разработки.

По словам Путина, важно знать о них, чтобы заранее подготовить промышленные мощности и быстро запустить производство вакцины в нужных объемах.

Глава государства сообщил, что в случае необходимости власти незамедлительно окажут дополнительную финансовую и организационную помощь научным коллективам, которые работают над препаратом.

Ранее ученые Московского государственного университета имени Ломоносова заявили, что разработали первый прототип вакцины от коронавируса. В ближайшее время они намерены разработать еще четыре прототипа с разными комбинациями.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

20 АПРЕЛЯ

- Самый высокий индекс соблюдения самоизоляции в регионе демонстрируют жители поселения Московский Троицкого округа

- Клинические испытания вакцины от коронавируса могут начаться в России в июне. Комплекс доклинических исследований должен завершиться к 31 мая.

- Владимир Путин заявил, что страна еще не прошла пик эпидемии

Пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, продлены до 1 мая. В том числе до 1 мая будет действовать пропускной режим.

- Средний возраст больных коронавирусом россиян составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.

- В Подмосковье стали проверять работающие предприятия на соблюдение санитарных требований. В помещениях должны быть в наличии антисептические средства для обработки рук, медицинские маски и перчатки.

- Рост числа тяжелых случаев коронавирусной инфекции приостановился в России. Почти у половины новых зараженных болезнь протекает без симптомов.

- За сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2026 заболевших, в Подмосковье - 578.

- На сегодняшний день в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.

- Еще 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 44 до 98 лет.