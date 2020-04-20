РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 апр. Жители подмосковных Люберец в понедельник смогут посмотреть постановки театров Санкт-Петербурга в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В понедельник, 20 апреля, в 19:00 Александринский театр приглашает на спектакль «Камера обскура» Набокова в постановке Веры Поповой. Трансляция пройдет на YouTube-канале театра», - говорится в сообщении.

Театр Ленсовета представит спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе Александра Островского в постановке Василия Сенина. Посмотреть можно в 19:00 на странице театра в социальной сети «ВКонтакте».